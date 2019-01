Im dritten Teil unseres großen Emittentenchecks sind die hinteren Plätze an der Reihe, die allerdings bis auf die Landesbanken ebenfalls reichlich gute Informationen bieten, aber nicht ganz so stark in der Breite sind wie die Emittenten vor ihnen. Bis auf die Landesbanken sind daher die Noten auch in einem ansprechenden Bereich. Eine 2- hat sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...