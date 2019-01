Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Buy" mit einem Kursziel von 4600 Pence belassen. Wie eine Umfrage unter Investoren zeige, sähen diese bei Rio die Aussichten für die Eisenerzpreise und die Handelsspannungen zwischen den USA und China derzeit als die zentralen Themen, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allsop glaubt, dass ungeachtet der steigenden konjunkturellen Unsicherheit die Ausschüttungsstrategie des Bergbaukonzerns den Aktienkurs stützen werde./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2019 / 18:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-01-04/12:59

ISIN: GB0007188757