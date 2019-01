In den ersten Stunden des 2. Jänner 2019 wurden auf dem Spotmarkt der EPEX in Paris für Österreich mit minus 16,50 Euro je Megawattstunde (MWh) die niedrigsten Strompreise seit der Trennung der deutsch-österreichischen Strompreiszone Anfang Oktober verzeichnet. In Deutschland wurde sogar ein Negativpreis von 50 Euro je ...

Den vollständigen Artikel lesen ...