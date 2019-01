Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) befindet sich seit Oktober in einem Aufwärtstrend, dessen Unterstützungslinie wir aktuell bei knapp 163,0 lokalisieren, so die Analysten der Helaba.DMI und MACD stünden im Kauf und würden von einem hohen und steigenden ADX begleitet. Dennoch sei das Bild nicht ungetrübt, denn RSI und Stochastik lägen in den überkauften Bereichen und würden so zur Vorsicht mahnen. Korrekturen seien auf dem erhöhten Kursniveau möglich, ohne das übergeordnete Bild in Gefahr zu bringen. Das 38,2%-Fibonacci-Level des jüngsten Impulses bis zum Kontrakthoch bei 165,10 liege bei 164,11. (04.01.2019/alc/a/a) ...

