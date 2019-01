Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Netflix-Aktie in ihre "Conviction Buy List" für besonders aussichtsreiche Werte aufgenommen, das Kursziel aber von 480 auf 400 US-Dollar gesenkt. Nach einer unterdurchschnittlichen Kursperformance in der zweiten Jahreshälfte 2018 seien US-Internetaktien im Dezember auf den niedrigsten Stand seit rund fünf Jahren gefallen, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die guten Wachstumsaussichten der Sektorunternehmen signalisierten jedoch eine langfristig überdurchschnittliche Aktienentwicklung. Das Papier des Video-Streaming-Dienstes habe selbst auf Basis des reduzierten Kursziels immer noch ein Aufwärtspotenzial von fast 50 Prozent./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2019 / 03:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-01-04/13:12

ISIN: US64110L1061