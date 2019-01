VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Ungeprüfte Zahlen zum 31.12.2018 DGAP-Ad-hoc: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Ungeprüfte Zahlen zum 31.12.2018 04.01.2019 / 13:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. In Ergänzung zu unserer Veröffentlichung vom 14.12.2018 informieren wir, dass die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 bei einem unverändert schwachen 4. Quartal Umsätze in Wertpapieren von rund 7,1 Mio. EUR (Vj. 5,8 Mio. EUR) erreichen konnte und somit im Planbereich liegt. Es ist ein ungeprüfter Jahresfehlbetrag von rd. 333 TEUR (Vj. Jahresüberschuss 221 TEUR) zu verzeichnen. Aufgrund stark gefallener Kurse zum Jahresultimo hat sich das geplante Ergebnis damit weiter verschlechtert. Zudem mussten wir Rückstellungen für Prozess- und Anwaltskosten aus vier offenen Verfahren im Zusammenhang mit der Abwehr der sog. "Reich-Gruppe" bilden. Da die Bewertungen unserer Beteiligungspositionen weiter gefallen sind, kommt es bei der Betrachtung zum 31.12.2018 zu stichtagsbezogenen saldierten Abschreibungen auf Wertpapiere des Anlagebestands in Höhe von 0 TEUR (Vj. 1 TEUR). Abschreibungen auf Wertpapiere des Handelsbestands erfolgten in Höhe von 223 TEUR (Vj. 3 TEUR). Außerdem wurden Abschreibungen aufgrund der Bilanzierung zum beizulegenden Zeitwert gemäß § 340e Abs. 3 HGB (BilmoG Bilanzmodernisierungsgesetz) auf Wertpapiere des Handelsbestands in Höhe von 112 TEUR (Vj. Zuschreibung 55 TEUR) vorgenommen. Der gesamte Wertansatz des börsennotierten und nicht börsennotierten Wertpapierbestandes beläuft sich zum 31.12.2018 auf ca. 1,6 Mio. EUR (Vj. 1,8 Mio. EUR). Die Rücklage (Fonds für allgemeine Bankrisiken) wurde saldiert in der Höhe von 200 TEUR aufgelöst. Für 2019 planen wir Umsätze im Bereich von 4 - 6 Mio. EUR und einen Jahresüberschuss von 100.000 EUR, vor eventueller Zuführung zum "Fonds für allgemeine Bankrisiken". Die Anzahl der öffentlichen Kaufangebote über unser Haus, die Wertentwicklung unserer Beteiligungspositionen und die aktuell nicht kalkulierbaren Kosten für die Rechtsberatung werden hierbei eine wichtige Rolle spielen. Liquiditätsrisiken sind aufgrund der hohen Eigenkapitalfinanzierung für das Geschäftsjahr 2019 nicht erkennbar. Klaus Helffenstein - Vorstand 04.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG Am Hardtwald 7 76275 Ettlingen Deutschland Telefon: 07243-900-01 Fax: 07243-900-04 E-Mail: info@valora.de Internet: www.valora.de ISIN: DE0007600108 WKN: 760010 Börsen: Regulierter Markt in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 763441 04.01.2019 CET/CEST ISIN DE0007600108 AXC0126 2019-01-04/13:12