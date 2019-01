Auf dem Radar: EVNZuletzt 4 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 8,06 Prozent gewonnen (Einzeltage: 2,02; 2,38; 2,11; 1,32). Am Donnerstag auf neuem Jahreshoch geschlossen (13,14). Year-to-date ist die Aktie nun um 4,45 Prozent im Plus. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 13,64 /13,98Veränderung zu letztem SK: 5,10% Auf dem Radar: RBIZuletzt 4 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 7,14 Prozent gewonnen (Einzeltage: 1,83; 0,95; 3,11; 1,08). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 23,27 /23,81Veränderung zu letztem SK: 3,16% (Der Input von gabb Radar für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.01.)

