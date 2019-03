Freiburg (ots) - Viele Menschen beklagen die Reizüberflutung durch Smartphone und Tablet, den Stress durch die ständige Erreichbarkeit, die Masse an Nachrichten. Längst ist von Digital Detox die Rede, so heißt die selbst auferlegte Internet- und Smartphone-Abstinenz. Es gibt bereits Detox-Seminare für diejenigen, die spüren wollen, wie sich das Leben ohne Smartphone anfühlt. Zum Abschluss der 13-teiligen Serie "Mein Smartphone und ich" gibt die Badische Zeitung in der Wochenendausgabe Tipps für eine digitale Pause. http://mehr.bz/bof8470 (BZ Plus)



