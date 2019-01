BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Donnerstag nach Griechenland reisen und dort mit Ministerpräsident Alexis Tsipras zusammenkommen.

Bei ihrem zweitägigen Besuch wird die Bundeskanzlerin mit ihrem griechischen Kollegen die bilateralen Beziehungen sowie europapolitische und internationalen Themen besprechen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Nach dem Gespräch am frühen Donnerstagabend ist eine Pressekonfernz vorgesehen.

Am Freitag wird Merkel neben einem Treffen mit Vertretern aus Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft und Publizistik auch die Deutsche Schule in Athen besuchen. Danach wird die Bundeskanzlerin am Grabmal des unbekannten Soldaten am Syntagma-Platz einen Kranz niederlegen.

Außerdem vorgesehen sind ein Gespräch mit Griechenlands Staatspräsident Prokopis Pavlopoulos, ein gemeinsames Mittagessen mit Vertretern der griechischen Wirtschaft sowie ein Treffen mit dem griechischen Oppositionsführer Kyriakos Mitsotakis.

January 04, 2019

