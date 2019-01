As from January 7, 2019, the following structured products will change short names and trading codes. ISIN Incorrect Short New Short New Trading New Benchmark Bond Name: Name code Code -------------------------------------------------------------------------------- SE001005006 SEBG 3464K SEB G3464K SEB_G3464K SEB G3464K 2 -------------------------------------------------------------------------------- SE001005007 SEBG 3466W SEB G3466W SEB_G3466W SEB G3466W 0 -------------------------------------------------------------------------------- SE001005008 SEBG 3468K SEB G3468K SEB_G3468K SEB G3468K 8 -------------------------------------------------------------------------------- SE001005009 SEBG 3469K SEB G3469K SEB_G3469K SEB G3469K 6 -------------------------------------------------------------------------------- SE001005013 SEBG 3472K SEB G3472K SEB_G3472K SEB G3472K 8 -------------------------------------------------------------------------------- SE001005019 SEBG3505W SEB G3505W SEB_G3505W SEB G3505W 5 -------------------------------------------------------------------------------- SE001005024 SEBG3514K SEB G3514K SEB_G3514K SEB G3514K 5 -------------------------------------------------------------------------------- SE001005025 SEBG3515K SEB G3515K SEB_G3515K SEB G3515K 2 -------------------------------------------------------------------------------- SE001005026 SEBG3516K SEB G3516K SEB_G3516K SEB G3516K 0 -------------------------------------------------------------------------------- SE001005027 SEBG3521K SEB G3521K SEB_G3521K SEB G3521K 8 -------------------------------------------------------------------------------- For further information about this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone + 46 8 405 70 50. Nasdaq Stockholm AB