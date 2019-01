Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 19 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Geschäftsdynamik des Medienkonzerns lasse nach und der Abwärtstrend der Aktie halte an, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Jahr 2019 werden nun aus seiner Sicht entscheidend für den TV-Konzern und seine Aktie./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2019 / 10:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2019 / 10:45 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-01-04/14:03

ISIN: DE000PSM7770