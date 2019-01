Wir sind bei Feingold Research seit Mitte / Ende Dezember dank unserer zahlreichen Sentimentindikatoren aus dem Exklusivbereich so bullish für den Markt wie seit Jahren nicht mehr. Entsprechend sieht unser Depot aus - hier zu sehen in jenem Exklusivbereich. Wir haben 2018 den DAX weit hinter uns gelassen und so soll es 2019 weitergehen - auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...