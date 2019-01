Ein negativer Analystenkommentar lässt die ProSiebenSat.1- Aktie crashen. Der Erfolg von Online-Streaming-Anbieter wie Netflix und Amazon bringe klassische Fernsehsender in Bedrängnis, so der Kommentar von Analyst Omar Sheikh. Die Aktie von ProSiebenSat.1 befindet sich seit Sommer 2018 auf Talfahrt. Am Freitagmorgen verlor sie zeitweise bis zu 7,4 Prozent und fiel auf ein 7-Jahres-Tief ...

