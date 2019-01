In den Jahren zwischen 2009 und Ende 2015 erlebte die Aktie der ProSiebenSat.1 Media AG nach einem vorausgegangenen Abverkauf eine deutliche Erholungsbewegung und konnte sich von 0,88 Euro auf ein Verlaufshoch von 50,95 Euro hochkämpfen. Seitdem aber beherrscht ein intakter Abwärtstrend wieder das Kursgeschehen, in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2017 wurde zudem eine astreine Trendwende in Form einer großen SKS-Formation auf der Unterseite regelkonform aufgelöst. Zeitgleich wurde der mittelfristige Aufwärtstrend verlassen und verstärkte das Verkaufssignal sogar noch! Im Bereich von 21,00 Euro versuchte das Wertpapier anschließend wieder Fuß zu fassen, dieses Vorhaben scheiterte und der Wert rutschte anschließend unter sein 38,2 % Fibonacci-Retracement durch. Mit dem heutigen Kursabschlag dürften nun weitere Rücksetzer auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...