Die Aktie von Fresenius legt derzeit eine wahre Achterbahnfahrt hin. Nachdem der Wert am Donnerstag noch deutlich verloren hat, kann er zum Wochenschluss wieder deutlich aufholen. Mit einem Plus von 3,5 Prozent ist die Aktie von Fresenius sogar hinter Bayer und Covestro der drittstärkste Wert des Tages im DAX. Mit dem heutigen Kursanstieg nimmt das Papier wieder Kurs auf den nächsten Widerstand bei 43,59 Euro. Kann dieser überwunden werden, ist das Gap-Close das nächste Ziel. Bis zum nächsten großen Widerstand in Form der 200-Tage-Linie jenseits der 60-Euro-Marke ist aber noch ordentlich Luft.

