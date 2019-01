Eine der eindrücklichsten Passagen in Jonathan Swifts Gesellschaftssatire "Gullivers Reisen" handelt von Gullivers Leben bei den Houyhnhnms, bei den Pferden. Von alters her existiert ein besonderes Verhältnis zwischen Mensch und Pferd. Das will eine Firma, deren Geschäftsmodell auf der Erstellung von Ökobilanzen beruht, die man auch als wissenschaftlich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...