Gestern erlitten Chip-Aktien teils heftige Kursabschläge. Im vorbörslichen US-Handel zählt jedoch einer der bekanntesten Halbleiter-Werte zu den großen Gewinnern: Intel dürfte mit einem Plus von 2,6 Prozent in den Handel starten, denn eine Studie der Bank of Amerika rechnet mit einem Kurspotenzial von 35 Prozent.

