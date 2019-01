Cornelia Eidloth blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise ProSiebenSat.1. Die Aktie des Konzerns ist heute auf ein Sieben-Jahres-Tief gefallen. Belastend wirkte ein Analystenkommentar von Morgan Stanley. Das Kursziel wurde von 15,60 Euro auf 11,20 Euro gesenkt. Die Experten rechnen damit, dass ProSiebenSat.1 in den kommenden zwei bis drei Jahren mindestens 70 bis 150 Millionen Euro jährlich in neue Streaming-Dienste investieren müsse, um mit Anbietern wie Netflix und Amazon mitzuhalten. Dies werde sich voraussichtlich negativ auf die Dividende auswirken. Bei den Verkäufen steht Aixtron auf Platz zwei. Gestern litten die Wertpapiere des Spezialanlagenbauers unter der Umsatzwarnung von Apple. Heute kann sich der Wert schon wieder deutlich erholen.