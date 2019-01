Kommende Woche steht das erste Highlight in der Biotech- und Gesundheitsbranche auf der Agenda: Die J.P. Morgan Healhcare Conference in San Francisco. Dort wird sich am Montag auch der AKTIONÄR-Tipp Sarepta präsentieren. Vielleicht veröffentlicht das Biotech-Unternehmen neue Daten zu den spannenden Gentherapie-Programmen gegen Muskeldystrophie Typ Duchenne. Das Projekt GALGT2 sorgte bereits vergangenes Jahr für Furore - aus dem Stand schoss die Sarepta-Aktie nach Bekanntgabe der Daten um rund 60 Prozent in die Höhe. Die Spannung steigt.

