Der Börsentag beginnt in den USA positiv, die mögliche Entspannung im Zollstreit hilft den US-Börsen.

In der Hoffnung auf eine baldige Lösung für den Zollstreit mit China steigen Anleger in den US-Aktienmarkt ein. Spekulationen auf weitere Zinserhöhungen der Notenbank Fed bremsten den Anstieg am Freitag allerdings. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 legten zur Eröffnung bis zu 1,9 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei 23.121 Punkten, der S&P 500 bei 2495 Punkten und der Nasdaq bei 6292 Punkten.

Anfang kommender Woche reist eine US-Handelsdelegation nach Peking. Die Beeinträchtigungen der Finanzmärkte und der Realwirtschaft der beiden weltgrößten Volkswirtschaft durch den Konflikt könnte die Chancen für eine Einigung verbessern, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com.

Am US-Arbeitsmarkt fielen im Dezember Stellenaufbau und das Lohnwachstum höher aus als erwartet. Diese Zahlen untermauerten die Einschätzung der Fed, dass die Zinsen weiter steigen müssen, sagte Analyst Joe Manimbo vom Finanzdienstleister Western Union Business Solutions.

Apple waren nach dem jüngsten Kursrutsch gefragt und legte 1,7 Prozent zu. Am Donnerstag hatten ...

