FRANKFURT (Dow Jones)--Die Volkswagen-Aufsichtsräte Wolfgang Porsche und Hans Michel Piech haben dem Volkswagen-Tochterunternehmen Bentley ein klares Ultimatum gesetzt, effizienter zu werden und in die Gewinnzone zurückzukehren. "Das können nur ein bis zwei Jahre sein", sagte Piech der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf die Frage, wieviel Zeit Bentley für den Turnaround habe.

Die britische Nobeltochter des Wolfsburger Konzerns hatte in den ersten drei Quartalen rote Zahlen geschrieben und einen operativen Verlust von 137 Millionen Euro gemeldet. Wolfgang Porsche wies darauf hin, dass Bentley in der neuen Struktur des Volkswagen-Konzerns mit Porsche und Bugatti in einer Gruppe sei. "Wichtig ist, dass dort jede Marke einen vernünftigen Deckungsbeitrag erwirtschaftet", sagte er. "Das ist bei Bentley momentan nicht der Fall, und wir sind damit nicht zufrieden."

Piech zeigte sich zuversichtlich, dass die Premiummarke von der Wende zur Elektromobilität profitieren werde. "Bentley wird letzten Endes von der Elektrifizierung profitieren", sagte er und wies auf die Synergien aus Elektrifizierung und Vernetzung der Konzernmarken hin. "Ein Bentley, ein Porsche Panamera, ein Audi A 8 kommen dann mit der gemeinsamen Plattform auf eine Stückzahl, die wirklich interessant ist", sagte er.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 04, 2019 10:08 ET (15:08 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.