NEW YORK (Dow Jones)--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Dezember gedämpfter als im Vormonat gezeigt. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 54,4 von 54,7 Punkten. Vorläufig war für Dezember ein Wert von 53,4 ermittelt worden. Insgesamt hat sich das Wachstum in der US-Wirtschaft im Dezember verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf ebenfalls 54,4 von 54,7 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Trotz der Verlangsamung des Wachstums im Dezember seien die Daten weiterhin in Übereinstimmung mit einer gesunden Expansion des Bruttoinlandsprodukts von 2,5 Prozent auf annualisierter Basis, sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson.

