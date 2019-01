Das neue Jahr hat begonnen wie das alte aufgehört hat: ruppig! Wie es scheint, bleibt uns die Volatilität auch im neuen Jahr erhalten. Das freut nicht unbedingt jeden Anleger. Vor allem wenn auch mal so ein Schwergewicht wie Apple in die Knie geht. Wie kann das überhaupt sein? Wie kann ein Dickschiff wie Apple 10 Prozent an nur einem Tag verlieren? Und vielleicht noch wichtiger: Sind das nun vielleicht Einstiegskurse? Tobias Kramer, Herausgeber "Der Zertifikateberater", bei Börse Stuttgart TV.