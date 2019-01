One Square Advisory Services GmbH: Rickmers Holding AG: Abschlagsverteilung - Quote DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH / Schlagwort(e): Anleihe One Square Advisory Services GmbH: Rickmers Holding AG: Abschlagsverteilung - Quote 04.01.2019 / 16:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 4. Januar 2019 - Der Insolvenzverwalter der insolventen Rickmers Holding AG hat am 20. Dezember 2018 eine erste Abschlagsverteilung in Höhe von einem Prozent auf die zu erwartende Quote vorgenommen. Der gemeinsame Vertreter wird die Auszahlung an die Anleihegläubiger veranlassen und bittet alle Anleihegläubiger, sich unter Nachweis der Anleihegläubigerstellung zum 20. Dezember 2018 unter rickmers@onesquareadvisors.com oder schriftlich per Post für die Auszahlung zu registrieren. Die Modalitäten der Auszahlung werden den Anleihegläubigern zeitnah mitgeteilt. Der gemeinsame Vertreter wird die Anleihegläubiger der Rickmers Holding AG über die weiteren Entwicklungen informieren und steht für Rückfragen, insbesondere unter rickmers@onesquareadvisors.com zur Verfügung. Kontakt One Square Advisory Services GmbH Theatinerstr. 36 80333 München rickmers@onesquareadvisors.com www.onesquareadvisors.com 04.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 763535 04.01.2019 AXC0176 2019-01-04/16:58