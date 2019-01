Wien (www.fondscheck.de) - Union Investment hat mit dem Privat Fonds: Nachhaltig (ISIN LU1900195949/ WKN A2N73W) ein neues Produkt am Start, so die Experten von "FONDS professionell".Die Fondsgesellschaft erweitere damit die bestehende Privat-Fonds-Reihe um eine Variante, die das sicherheitsorientierte und flexible Vermögensmanagement des Privat Fonds: Kontrolliert (ISIN DE000A0RPAM5/ WKN A0RPAM) mit einem Nachhaltigkeitsansatz kombiniere. "Das Interesse an nachhaltigen Geldanlagen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen", begründe Portfoliomanager Ikram Yaya die Ergänzung der Produktpalette. ...

