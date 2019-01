Nach einem astreinen Doppelhoch zur Mitte des Jahres 2018 schwenkte Netflix in einen größeren Abwärtstrend ein und gab von 423,20 US-Dollar auf 231,23 US-Dollar bis Ende Dezember nach. In diesem Bereich erreichte das Papier seine untere Trendkanalbegrenzung und konnte sukzessiv wieder zulegen. Aber erst nach Ausbruch aus einem untergeordneten Abwärtstrendkanal gelang bis Freitag tatsächlich ein Kursanstieg zurück an den 50-Tage-Durchschnitt um 284,00 US-Dollar. Aufwärtspotenzial ist zwar noch vorhanden, muss allerdings erst mit einem nachhaltigen Kurssprung über den EMA 50 erst noch aktiviert werden. Dann können auch sukzessiv wieder Long-Positionen aufgebaut werden und Anleger an einer Erholung partizipieren.

Schlachtfeld EMA 50

