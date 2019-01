ROUNDUP: US-Arbeitsmarkt übertrifft Erwartungen im Dezember deutlich

WASHINGTON - Der US-Arbeitsmarkt hat im Dezember die Erwartungen deutlich übertroffen. So wurden deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft seien 312 000 Stellen neu entstanden, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Es ist der stärkste monatliche Anstieg seit Februar 2018. Analysten hatten im Mittel lediglich mit 184 000 neuen Jobs gerechnet. Zudem wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten um 58 000 nach oben revidiert.

ROUNDUP 2: Kein Ende des Stillstands in USA - Streit über Grenzmauer geht weiter

WASHINGTON - Mit ihrer neuen Mehrheit im US-Abgeordnetenhaus haben die Demokraten einen Budgetentwurf zum Ende des "Shutdowns" von Teilen der Regierung verabschiedet. Republikanische Abgeordnete votierten bei der Abstimmung am Donnerstagabend (Ortszeit) fast geschlossen gegen den Entwurf, der die von US-Präsident Donald Trump geforderten Mittel zum Bau einer Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko nicht enthält. Das Weiße Haus hatte schon vor der Abstimmung deutlich gemacht, dass Trump den Vorschlag für ein Ende der Haushaltssperre ablehnen werde.

ROUNDUP 2: Deutsche Arbeitslosigkeit sinkt 2018 auf Rekordtief

NÜRNBERG - Im vergangenen Jahr hat die Arbeitslosigkeit in Deutschland erneut ein historisches Rekordtief erreicht. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren 2018 im Jahresschnitt 2,340 Millionen Menschen ohne Job, das sind 193 000 weniger als im Jahr zuvor. Damit sank die durchschnittliche Jahresarbeitslosigkeit auf den niedrigsten Wert seit der Wiedervereinigung. Die Arbeitslosenquote ging 2018 um 0,5 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent zurück.

ROUNDUP/Eurozone: Schwächerer Energiepreisanstieg drückt Inflationsrate

LUXEMBURG - Die Inflation im Euroraum hat sich im Dezember stärker abgeschwächt als erwartet. Die Verbraucherpreise seien um 1,6 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mit. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 1,9 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 1,7 Prozent gerechnet.

ROUNDUP/Eurozone: Schlechte Stimmung bei den Unternehmen

LONDON - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich weiter eingetrübt. Wie das Forschungsinstitut Markit am Freitag in London in seiner finalen Schätzung mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im Dezember auf den tiefsten Stand seit rund vier Jahren. Der Indikator, der auf einer Unternehmensumfrage basiert, ging im Monatsvergleich um 1,6 Punkte auf 51,1 Zähler zurück. In einer ersten Schätzung war ein Rückgang auf 51,3 Punkte ermittelt worden.

China senkt Kapitalanforderungen an Banken erneut

PEKING - China wird die Kapitalanforderungen an die Banken des Landes erneut senken. Der Satz für bei der Notenbank zu haltende Reserven solle insgesamt um 1,0 Prozentpunkte reduziert werden, wie die People's Bank of China (PBOC) am Freitag in Peking mitteilte. Am 15. Januar werde der Satz um 0,5 Prozentpunkte und am 25. Januar nochmal um diesen Wert verringert. Ziel sei die Stützung des Wirtschaftswachstums.

EU-Kommission will Schutzzölle auf Stahlprodukte bis 2021

BRÜSSEL - Die Sonderabgaben auf importierte Stahlprodukte zum Schutz europäischer Hersteller sollen nach dem Willen der EU-Kommission bis 2021 verlängert werden. Die Brüsseler Behörde informierte die Welthandelsorganisation (WTO) darüber, wie sie am Freitag mitteilte. Eine endgültige Entscheidung will die in Handelsfragen zuständige Kommission nach Rücksprache mit den EU-Staaten und anderen betroffenen Ländern bis zum 4. Februar treffen.

Italien: Inflation schwächt sich überraschend deutlich ab

ROM - In Italien hat sich der Preisauftrieb auf Verbraucherebene im Dezember überraschend deutlich abgeschwächt. Wie das Statistikamt Istat am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte, lagen die nach europäischem Standard ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) 1,2 Prozent höher als im Vorjahr. Analysten hatten einen Anstieg von 1,4 Prozent erwartet. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch bei 1,6 Prozent gelegen. Im Monatsvergleich fiel der HVPI im Dezember um 0,1 Prozent.

Großbritannien: Stimmung im Dienstleistungssektor besser als erwartet

LONDON - Die Stimmung in der britischen Dienstleistungssektor hat sich im Dezember stärker als erwartet aufgehellt. Wie das Marktforschungsunternehmen Markit am Freitag in London mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,8 Punkte auf 51,2 Zähler. Analysten hatten im Mittel lediglich einen Zuwachs auf 50,7 Punkte erwartet.

ROUNDUP: China und USA verhandeln kommende Woche über Handelsstreit-Kompromiss

PEKING - Im Handelsstreit zwischen China und den USA kommt es kommende Woche zu den ersten direkten Verhandlungen seit der Ankündigung eines "Waffenstillstands" Anfang Dezember. Eine US-Delegation werde an diesem Montag (7. Januar) zu zweitägigen Gesprächen erwartet, teilte das chinesische Handelsministerium am Freitag in Peking mit. Die chinesische Regierung bestätigte damit die Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg. Diese hatte berichtet, dass eine US-Delegation in der kommenden Woche nach Peking reisen wird.

