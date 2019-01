Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, hat ein flexibles Vorgehen bei der Geldpolitik signalisiert, falls sich die Konjunktur abschwächen sollte. "Wir sind bereit, die Geldpolitik rasch und flexibel anzupassen", sagte Powell am Freitag in einer Expertenrunde mit seinen Vorgängern Janet Yellen und Ben Bernanke in Atlanta. "Angesichts der verhaltenen Inflationswerte, die wir gesehen haben, werden wir geduldig sein und beobachten, wie sich die Wirtschaft entwickelt."

Die Notenbank höre sorgfältig auf die Sorgen der Finanzmärkte. Man sei bereit, alle Instrument zu nutzen, um die Wirtschaft falls nötig zu stützen. "Es gibt keinen vorab festgelegten Pfad für die Geldpolitik", sagte Powell.

Der US-Dollar geriet nach den Aussagen unter Druck. Die Fed hatte zuletzt noch zwei Leitzinserhöhungen für das laufende Jahr signalisiert. Angesichts von Anzeichen einer Abkühlung der Konjunktur zweifelten die Finanzmärkte jedoch zuletzt zunehmend an weiteren Anhebungen. Der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht fiel jedoch überraschend stark aus und spricht laut Ökonomen für weitere Zinsanhebungen.

Auf die Frage, ob er zurücktreten würde, wenn Präsident Donald Trump ihn auffordern würde, sagte Powell, er würde es nicht tun. Es sei auch kein Treffen anberaumt, um über die Geldpolitik zu sprechen. Trump hatte die Geldpolitik der Fed immer wieder heftig kritisiert./jsl/he

