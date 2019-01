Plötzlich steigen die Kurse an den US-Börsen wieder so, wie wir das in Niedrigzinszeiten gewohnt waren. Die stärksten Werte heute an der Nasdaq 100: Unsere am Dienstag auserkorenen Rebound-Favoriten Netflix (WKN: 552484) und Amazon (WKN: 906866). Im DAX legen sogar alle (!) Titel zu.

Weltweit gewinnen die Indizes, weil die von Donald Trump in Aussicht gestellte Lösung im Handelskonflikt zwischen den USA und China wahrscheinlicher erscheint. Kommenden Montag trifft sich eine US-Delegation mit chinesischen Vertretern. Dazu kommt das "kleine Jobwunder", das durch exzellente Arbeitsmarktdaten die Kursrallye befeuert.

Läuft bei ihm: Donald Trump kann mit der Wirtschaft in seinem Land hochzufrieden sein.

Laufen die Bären über zu den Bullen? - AmerikanerInnen ernten Früchte von Trumpscher Wirtschaftspolitik

Von einem Ende des gegenwärtigen Abwärtstrends kann noch lange keine Rede sein. ...

