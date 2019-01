ZÜRICH (Dow Jones)--Eine deutlich verbesserte Stimmung hat den Aktienmarkt in der Schweiz am zweiten Handelstag des Jahres kräftig nach oben geführt. Die Sorgen wegen des Handelsstreits zwischen Amerika und China wurden von neuen Meldungen gedämpft, wonach wieder Bewegung in die Gespräche kommt. Zudem hat die chinesische Notenbank überraschend den Mindestreservesatz um einen Prozentpunkt gesenkt. Damit reagiert sie unmittelbar auf die sich andeutende geringere wirtschaftliche Dynamik, die sich nicht nur im eigenen Land abzeichnet. Dabei bestätigten neue Daten aus dem Land nicht das zuletzt eingetrübte Bild. Denn der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor ist im Dezember minimal gestiegen und liegt damit weiter deutlich im Expansion anzeigenden Bereich.

Auch die US-Konjunktur scheint weiter zu brummen, denn der Arbeitsmarktbericht für Dezember fiel deutlich besser aus als erwartet. Gut kamen auch neue Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell an. Er deutete an, dass die Fed jederzeit ihre Geldpolitik deutlich ändern könne, falls nötig. Dies wurde an den Märkten als Hinweis auf eine mögliche Abkehr von weiterer Straffung gesehen. Der SMI gewann 1,7 Prozent auf 8.609 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Plus. Umgesetzt wurden 54,49 (zuvor: 58,78) Millionen Aktien.

Angesichts der guten Nachrichten kauften die Anleger vor allem konjunkturabhängige Werte, die zuletzt unter Druck gestanden haben. So stiegen Adecco um 4,6 Prozent, ABB um 2,5 Prozent und Lafargeholcim um 5,4 Prozent.

Auch die Uhrenwerte, die am Vortag von schwachen chinesischen Konjunkturdaten belastet wurden, profitierten nun von den guten Nachrichten aus dem Reich der Mitte. Für Swatch und Richemont ist der chinesische Markt besonders wichtig. Die Aktien kletterten um 3,5 bzw 3,8 Prozent.

Dagegen schnitten die am Vortag noch gesuchten defensiven Schwergewichte nun schwächer ab als der Markt. Nestle, Novartis und Roche gewannen "nur" zwischen 0,7 und 1,3 Prozent.

January 04, 2019

