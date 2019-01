Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Nachrichtenlage am Freitag war perfekt. Der deutsche Aktienmarkt nutzte die Gunst der Stunde und schloss 3,4 Prozent höher bei 10.768 Punkten. Der DAX hat den Start in das neue Jahr damit zunächst gemeistert. Gegenüber dem 2018er Jahresschluss notiert er knapp 2 Prozent im Plus.

Doch nun der Reihe nach. Am Morgen mehrten sich die Nachrichten, dass die Handelsgespräche zwischen den USA und China zu Beginn der kommenden Woche wieder aufgenommen werden. Börsianer hoffen, dass es zu keinen weiteren Handelsbarrieren kommen wird. Daraufhin gaben die Automobilwerte Gas, die von einer solchen Entwicklung profitieren. So schlossen BMW 3,9 Prozent im Plus, Daimler legten um 5,1 Prozent zu und VW schlossen 4,2 Prozent höher. Auch die Aktien der Automobilzulieferer verbuchten deutliche Gewinne.

Am Vormittag senkte zudem die chinesische Notenbank überraschend den Mindestreservesatz um einen Prozentpunkt - was dort für mehr Liquidität sorgt und damit die Konjunktur in der zweitgrößten Volkswirtschaft ankurbeln soll. Volkswirte gehen zudem davon aus, dass noch weitere Stimuli folgen, wenn erforderlich.

Am Nachmittag gab es zudem einen überzeugenden Arbeitsmarktbericht aus den USA. Es wurden deutlich mehr Stellen geschaffen als erwartet, zudem zogen die Löhne an. Gute Nachrichten für den Konsum in der größten Volkswirtschaft der Welt. Zu guter Letzt unterstrich Fed-Chef Powell, dass die Notenbank bereit sei, zu reagieren - wenn notwendig. Dies löste in Europa wie auch an der Wall Street eine weitere Kaufwelle aus.

Gute Nachrichten für Bayer aus den USA

Die Aufwärtsbewegung am deutschen Aktienmarkt kann als Erleichterungsrally eingestuft werden. Viele der Werte, die jüngst deutlich unter Druck standen, legten kräftig zu. Erfreuliche Nachrichten gab es aus dem Hause Bayer, die Aktie schloss 6,7 Prozent im Plus. Bayer hat sich vor einem weiteren US-Gerichtsverfahren um Schadensersatz für mögliche Krebserkrankungen von Nutzern des Unkrautvernichters Glyphosat eine bessere Ausgangsposition verschafft. In Folge dürften etwaige Strafzahlungen niedriger ausfallen, als bisher zu befürchtet war.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 98,3 (Vortag: 87,4) Millionen Aktien im Wert von rund 3,92 (Vortag: 3,16) Milliarden Euro. Alle 30 DAX-Werte schlossen im Plus.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.767,69 +3,37% +1,98% DAX-Future 10.741,00 +3,07% +1,59% XDAX 10.747,95 +3,00% +1,58% MDAX 22.038,06 +2,99% +2,08% TecDAX 2.469,78 +3,23% +0,80% SDAX 9.684,65 +3,50% +1,85% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,10 -95 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 04, 2019 11:45 ET (16:45 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.