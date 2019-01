Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag kräftig zugelegt und damit in der kurzen Neujahrswoche einen insgesamt positiven Start verzeichnet. Zusammen mit dem letzten Handelstag des Jahres 2018 ist der SMI nun bereits den dritten Tag in Folge angestiegen und hat damit einen Teil der starken Dezemberverluste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...