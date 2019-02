ZÜRICH (Dow Jones)--Gute Vorgaben aus den USA und Asien haben den schweizerischen Aktienmarkt am Montag seine jüngsten Kursgewinne ausbauen lassen. In Übersee hatten die Börsen von Fortschritten in den Verhandlungen zwischen USA und China profitiert.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 9.267 Punkte. Bei 9.295 Punkten markierte der Index am Nachmittag ein neues Jahreshoch.

Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 40,5 (zuvor: 77,27) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten im SMI führten Credit Suisse nachrichtenlos mit einem Plus von 1,8 Prozent die Gewinner an. Gesucht waren ferner Sika, die um 1,3 Prozent zulegten. Der Baustoffhersteller wird am Freitag die Geschäftszahlen für 2018 vorlegen.

Indexschwergewicht Nestle rückte um 1,0 Prozent vor. Die Analysten von Berenberg hatten das Kursziel für die Aktie auf 101 von 97 Franken erhöht und die Kaufempfehlung bekräftigt.

Unter den Nebenwerten stiegen die zuletzt arg gebeutelten Aktien von AMS um 3,5 Prozent. Gestützt haben dürfte hier ein Artikel von Barron's. Dort hieß es, der Apple-Zulieferer wolle sich weniger abhängig von dem iPhone-Hersteller machen und in andere Gebiete vorstoßen, etwa in Autonomes Fahren oder Medizin. Sollte dies gelingen, dürfte das Interesse an der Aktie wieder erwachen, schrieb Barron's.

Panalpina legten um 0,5 Prozent zu. Die Analysten von Vontobel hatten das Kursziel auf 156 von 186 Franken gesenkt, die Einstufung "Hold" aber bekräftigt. Nach Meinung der Vontobel-Analysten gleicht die Anlage in Panalpina derzeit einem Glücksspiel. Sollte es zu einer Übernahme durch das dänische Logistikunternehmen DSV kommen, könnte die Aktie auf 180 Franken klettern. Sollte die Transaktion nicht zustandekommen, wäre ein Rücksetzer auf 120 Franken möglich. Die Analysten empfehlen, Positionen abzubauen, sollte sich der Aktienkurs Richtung 180 Franken bewegen. Zukäufe seien ratsam, wenn der Kurs Richtung 120 Franken falle.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2019 11:41 ET (16:41 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.