DAX nach US-Arbeitsmarktbericht wie im Rausch, Bayer verbucht einen großen Erfolg

Nach einem turbulenten Ende des Jahres 2018 und einem holprigen Start in das Jahr 2019 könnte dem DAX am heutigen Freitag so etwas wie der erhoffte Befreiungsschlag geglückt sein.

Das war heute los. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer schoss zeitweise um mehr als 3 Prozent in die Höhe und überquerte dabei die Marke von 10.700 Punkten. Im frühen Handel waren es vor allem die Gespräche im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit, die am Markt für Erleichterung gesorgt hatten. Am Nachmittag löste der neueste US-Arbeitsmarktbericht einen zusätzlichen Schub aus. Dieser fiel überraschend gut aus.

Während Analysten laut Reuters für den Monat Dezember 2018 im Schnitt von 177.000 neuen Stellen ausgegangen waren, meldete die US-Regierung einen Stellenaufbau in Höhe von 312.000. Die positiven Job-Daten sind ein Indiz dafür, dass es der US-Wirtschaft weiterhin gut geht, nachdem sich zuletzt am Markt vermehrt Sorgen vor einer weltweiten Konjunkturabkühlung breit gemacht hatten. Diese Sorgen werden nicht mit einem positiven Arbeitsmarktbericht verschwinden. Allerdings nutzten Börsianer auch hierzulande die Gelegenheit, wenigstens durchzuatmen.

