Eine Erholungsrally an den wichtigsten Börsen Europas hat am Freitag die Vortagesverluste wieder mehr als wettgemacht. Während zunächst Hoffnungen auf einen baldigen Durchbruch im Zollstreit zwischen den USA und China Auftrieb gaben, keimte am Nachmittag mit einem starken US-Arbeitsmarktbericht wieder etwas Konjunkturoptimismus auf. Mut machten dabei auch Aussagen des US-Notenbank-Präsidenten. Jerome Powell betonte, dass die Währungshüter genau auf Sorgen an den Finanzmärkten hörten und bereit seien, "falls nötig, die Bilanzpolitik zu ändern". Damit linderte er Befürchtungen über eine zu schnelle Straffung der Geldpolitik.

Das Gemisch aus all diesen erfreulichen Nachrichten ließ die Kurse nach den jüngsten Unsicherheiten regelrecht explodieren. Der EuroStoxx 50 schoss um 2,95 Prozent auf 3041,85 Punkte nach oben. Höher war sein Tagesgewinn seit Mitte April 2017 nicht mehr gewesen. Im Wochenverlauf ergibt sich für den Leitindex der Eurozone damit ein Plus von 1,85 Prozent. Der Auftakt in das gerade begonnene neue Jahr gestaltet sich so doch noch erfreulich.

Auch europaweit zeigten sich die Börsen am Freitag deutlich im Plus: Der französische Cac 40 stieg um 2,72 Prozent auf 4737,12 Punkte. Der britische FTSE 100 kletterte um 2,16 Prozent auf 6837,42 Punkte./ck/he

