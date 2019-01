BEIJING (IT-Times) - China ist in Sachen Elektromobilität ganz vorne, was bei der hohen Luftverschmutzung und dem Verkehrslärm in Metropolen aber auch kein großes Wunder ist. Zuerst waren es Elektrobusse. Nun hat die Technologie-Metropole Shenzen gemeldet, fast nur noch E-Taxis auf den Straßen zu haben....

