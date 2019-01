Mannheimer Morgen zum Konjunkturausblick für 2019 Überschrift: Richtige Einstellung Wirtschaftslenker sind eher selten fantasiebegabte Menschen, und so bedienen sie sich in aller Regel auch regelmäßig wiederkehrender Sprachbilder. Zu den am weitest verbreiteten gehören die âEURzdunklen Wolken am Konjunkturhimmel', die bei düsteren Ausblicken wahlweise als âEURzGewitterwolken' aufziehen. Doch Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat Recht, wenn er seiner vorsichtigen Prognose für 2019 hinzufügt, dass man die Konjunktur nicht kaputtreden dürfe - das ist die richtige Einstellung. Nicht nur, dass Psychologie ein bestimmender Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung ist. Auch die nüchternen Fakten sprechen im Moment - bildhaft ausgedrückt - nicht für eine drastische Abkühlung der Konjunktur. Die deutsche Exportwirtschaft verzeichnet absehbar ein erneutes Rekordjahr, die Auftragslage ist weiter gut und die Erwerbstätigkeit war zuletzt auf dem höchsten Stand seit der Wiedervereinigung. Das wiederum stützt den privaten Konsum, ebenso wie die zum Jahresende wieder leicht rückläufige Inflation, die sich aus dem Klammergriff hoher Energiepreise befreien konnte. Angesichts dieser Entwicklung könnte auch die Rückkehr der Europäischen Zentralbank zu einem normalen Zinsniveau womöglich gegen Jahresende eher sanft beginnen. Die Gewitterwolken am Konjunkturhimmel lassen sich nicht leugnen. Was Deutschland bevorstehen könnte, ist aber erst einmal geringeres Wachstum - und kein Konjunktureinbruch. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Florian Kranefuß, Jost Bauer

