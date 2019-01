Erst Bulle, dann Bär, jetzt wieder Bulle - Schwankungen haben die Apple-Aktie (WKN: 865985) fest im Griff. Am Donnerstag verlor der iPhone-Konzern an der Börse fast -10% - so viel wie seit rund 6 Jahren nicht mehr. Mit im Sog: Die Aktien von Amazon (WKN: 906866) und Alphabet (WKN: A14Y6F), die allerdings weniger stark zurücksetzen.

Am Freitag ist das Bild plötzlich ein völlig anderes: Die Apple-Aktie gewinnt mehrere Prozent. Netflix setzt sich gar an die Spitze der Top-Performer aus dem Nasdaq 100 und kratzt an der 10%-Marke. Apple machen neben der sinkenden Marktweite von iPhones globale Rechtsstreitigkeiten ...

