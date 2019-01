Halle (ots) - Der Vorgang belegt, was alle seit langem wissen - dass Daten zur Waffe in der politischen Auseinandersetzung werden können. Das kann sich im Präsidentschaftswahlkampf der Vereinigten Staaten von Amerika ereignen; es kann sich auch in Deutschland ereignen. Die Daten können digital ausgelesen und anschließend weltweit verbreitet werden, ohne dass Sicherheitsbehörden dies verhindern könnten, zumindest nicht auf Anhieb. Es ist allerdings an den Anständigen auch in den Medien, die Verbreitung solch schmutziger Daten nicht ebenfalls zu betreiben. Niemand sollte hier die politischen Absichten interessierter Kreise oder einfach einen billigen Voyeurismus bedienen. Wenn die Anständigen nicht mitspielen, kann und wird das Kalkül der Urheber ins Leere laufen.



