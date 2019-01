Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 15 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine 2019er Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Kochboxen-Anbieters für das US-Segment und das Segment International gekappt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Grund seien Wechselkursverschiebungen sowie höhere Investitionen. Bei der Profitabilität sei HelloFresh nun am Wendepunkt, wo kleine Änderungen an den absoluten Zahlen deutliche Auswirkungen prozentual gesehen hätten./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2019 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2019 / 18:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-01-04/20:52

ISIN: DE000A161408