Das in Nokia, Finnland, ansässige Unternehmen Purso Group Oy hat im Zuge der größten Übernahme seiner Geschichte das Aktienkapital des holländischen Unternehmens Nedal Aluminium B.V. erworben. Purso Oy verarbeitet Aluminium zu Profilen, Bauteilen und Gebäude- sowie Beleuchtungssystemen. Mit der Transaktion verdoppelt Purso seine Produktionskapazität und erschließt neue Märkte in Mitteleuropa.

Im Rahmen der Transaktion erwirbt Purso die Tochtergesellschaft Nedal Aluminium vom börsennotierten holländischen Unternehmen Hunter Douglas. Nedal Aluminium ist Spezialist für die Herstellung hochwertiger, großformatiger Aluminiumprofile und betreibt eine Produktionsstätte in Utrecht, Niederlande. Der Transaktionspreis wird nicht veröffentlicht.

Im vergangenen Jahr erzielte Nedal Aluminium B.V. einen Umsatz von ca. 75 Mio. EUR und beschäftigt zurzeit etwa 200 Mitarbeiter. Die Produktionsstätte in Utrecht verfügt über drei Extrusionsanlagen für die Herstellung besonders großer und schwerer Profile. Neben der Extrusionstechnologie ist Nedal Spezialist für die Herstellung von Aluminium-Lichtmasten.

"Das kombinierte Know-how von zwei traditionellen Aluminiumproduzenten"

"Die Transaktion führt das Know-how von zwei traditionellen Herstellern von Aluminiumprodukten zusammen: Das seit 60 Jahren bestehende Unternehmen Purso initiiert eine Partnerschaft mit Nedal, das vor 80 Jahren gegründet wurde. Neben der Verdoppelung unserer Produktionskapazität stärkt diese Transaktion unsere Marktpräsenz in Mitteleuropa erheblich, was ganz im Sinne unserer Strategie liegt", fasst Jussi Aro, CEO von Purso Oy, die Vorteile dieser Transaktion zusammen.

"Unsere beiden Aluminium-Extrusionsanlagen in Nokia sind schon seit geraumer Zeit vollständig ausgelastet, deshalb suchten wir nach anderen Möglichkeiten, unsere Kapazität zu erhöhen. Durch die Übernahme von Nedal erhalten wir die notwendige zusätzliche Kapazität und erweitern unsere Produktpalette um größere Aluminiumprofile."

"Die inländische Produktion wird durch die Transaktion nicht in die Niederlande verlagert. Unsere Werke in Finnland sind für ihre hochentwickelten Weiterverarbeitungsprozesse bekannt. Es ist daher durchaus möglich, dass von Nedal in den Niederlanden hergestellte Aluminiumprofile in Zukunft auch in Finnland verarbeitet werden", ergänzt Jussi Aro.

Nedal bleibt als eigenständiges Unternehmen in der Purso Group bestehen

In der Purso Group operiert Nedal Aluminium B.V. weiterhin als eigenständiges Unternehmen. Synergieeffekte sollen beispielsweise durch den gemeinsamen Einkauf von Rohmaterialien und die Bündelung von Vertriebsfunktionen erzielt werden.

"Beide Produktionseinheiten konzentrieren sich weiterhin auf die Herstellung von Spezialprodukten in kleinen Auflagen statt auf Massenprodukte. Wir behalten außerdem unser kundenspezifisches Produktionsmodell bei, das uns die Pflege langfristiger Kundenbeziehungen ermöglicht", fährt Jussi Aro fort.

"In seiner ereignisreichen 80jährigen Geschichte ist dies erst der zweiteBesitzerwechsel des Unternehmens; er stellt jedoch einen weitreichenden Wandel für alle Beteiligten dar. Die Suche nach einem neuen Aktionär war ein sehr komplexer Prozess, der sich jedoch gelohnt hat. Nach der Übernahme fühlen wir uns bei Purso herzlich willkommen, und es sind alle Bedingungen gegeben, um das zukünftige Wachstum beider Unternehmen zu fördern", erklärt Marcel Veldman, Managing Director von Nedal Aluminium. Als Nischenanbieter genießt Nedal einen hervorragenden Ruf im Bereich der komplexeren Extrusion großformatiger, schwerer, längerer, unterschiedlicher und ungewöhnlicher Metalllegierungen. Das Unternehmen beliefert verschiedenste Märkte in Europa und exportiert bestimmte Spezialprodukte auch auf Märkte außerhalb Europas. "Beide Unternehmen haben einen sehr klaren Schwerpunkt: Anstatt den Fußstapfen klassischer Extrudierer zu folgen, sollen langfristige Kundenbeziehungen aufgebaut und gepflegt werden, die für beide Seiten Mehrwert schaffen. Wir blicken erwartungsvoll in die Zukunft und sind stolz, Teil der Purso Group zu werden."

Purso wurde 1959 als Eloxalwerk für Aluminiumprofile gegründet. Purso Oy nahm seine erste Aluminium-Extrusionsanlage 1974 in Suro, Nokia, in Betrieb. Heute gehören außerdem Linjapinta Oy, Spezialist für Pulverbeschichtungen, und Purso AluCool Oy, Hersteller von Aluminiumkühlelementen, zur Purso Group. Die Unternehmensgruppe beschäftigt 270 Mitarbeiter und erzielte 2018 einen Gesamtumsatz von 90 Mio. EUR. Nach der Übernahme wird der Umsatz der Purso Group voraussichtlich ca. 170 Mio. EUR betragen.

Contacts:

Purso Oy

CEO Jussi Aro

Tel.: +358 40 411 4554

E-Mail jussi.aro@purso.fi



Nedal Aluminium B.V.,

Managing Director Marcel T. Veldman

Tel.: +31 30 292 5769

E-Mailmarcelveldman@nedal.com