PierianDx, ein führendes Unternehmen für klinische Genominformatik, hat heute eine strategische, nicht exklusive mehrjährige Partnerschaft mit Illumina, Inc. bekannt gegeben, in deren Rahmen eine Lösung für Variantendeutung und Berichterstattung auf Grundlage von PierianDx' Plattform Clinical Genomics Workspace und Clinical Genomics Knowledgebase für ausgewählte Illumina-Onkologieprodukte geliefert werden kann. Im Rahmen des Vertrags werden PierianDx und Illumina den Kunden als Option Informatikressourcen für Illumina-Onkologieprodukte anbieten, darunter TruSight Tumor 170 und TruSight Oncology 500 von Illumina, die derzeit nur für Forschungszwecke vorgesehen sind (research use only, RUO). Die Partnerschaft erstreckt sich auch auf die Unterstützung der zukünftigen Angebote von Illumina im Bereich onkologischer in vitro-Diagnose-Angebote (IVD). Ein zentraler Fokus liegt für beide Parteien darauf, die Krebsdiagnostik voranzubringen und gezielte Therapeutika für Gesundheitssysteme, Labore und Patienten weltweit besser zugänglich zu machen.

"Die Zugänglichkeit von Genomtests in der klinischen Onkologie ist von entscheidender Bedeutung, wenn das Versprechen von Immun- und gezielten Therapien und personalisierter Medizin umgesetzt werden soll", erklärte Rakesh Nagarajan, MD, PhD, Gründer und Vorstandsvorsitzender von PierianDx. "Aufgrund der mit der Validierung großer NGS-Analysen und der Interpretation von Genomergebnissen verbundenen Komplexitäten haben heute wenige Labore Gelegenheit, ein umfassendes Tumor-Profiling anzubieten. Dieser Vertrag zwischen PierianDx und Illumina hat das Potenzial, Laboren klinisch optimierte Lösungen zu liefern, mit denen die Validierung und Bereitstellung von Analysen und die Vereinfachung der Genominterpretation beschleunigt werden könnte."

"Mit der Kombination aus Illuminas umfassenden Analysen für Tumor-Profiling mit den Lösungen von PierianDx für Variantendeutung und Berichterstattung kann den Kunden ein reibungsloses Erlebnis geboten werden", so Garret Hampton, PhD, Executive Vice President Clinical Genomics bei Illumina.

"Wir bei PierianDx freuen uns sehr, dass wir diese beachtliche Validierung unserer Genomik-Plattform für Software as a Service (?SaaS') von einem der auf unserem Gebiet weltweit führenden Akteure erhalten. Dank unserer Beziehung mit Illumina werden wir unsere strategischen Pläne für die USA und international erheblich schneller realisieren können wir wollen jeden Genomikbericht mit unseren Kenntnissen aufwerten", so Michael L. Sanderson, CEO von PierianDx.

Gemäß dem Vertrag werden Illumina und seine Tochtergesellschaften für den Vertrieb der RUO-Onkologieprodukte und verpackten Lösungen zuständig sein. Labore, die RUO-Produkte von Illumina kaufen, werden die Option haben, von PierianDx standardisierte Berichte zu erhalten, die auf professionellen Richtlinien für optimierte Fallbesprechungen und Abmeldungen basieren. Außerdem erhalten Labore, die das RUO-Onkologieprodukt zusammen mit der PierianDx-Informatiklösung kaufen, Zugang zum Clinical Genomics Workspace von PierianDx für Analysen, Interpretationen und Berichte zu Genomergebnissen. Die Labore haben außerdem Gelegenheit, PierianDx für weitere Dienste wie Genominterpretation, medizinische Abmeldungen und die Integration elektronischer Patientenaktien in Anspruch zu nehmen.

