LAUSANNE (Schweiz), Jan. 05, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics, ein Unternehmen, das im Bereich der Entdeckung und Entwicklung von in der Onkologie angewendeten Medikamenten tätig ist und sich auf die Entwicklung unternehmenseigener Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK) spezialisiert hat, hat heute bekanntgegeben, dass der erste Patient in einer klinischen Studie der Phase Ib behandelt wurde, die die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Antitumoraktivität von ADCT-301 (Camidanlumab-Tesirin) bei Patienten mit ausgewählten soliden Tumoren untersucht, die lokal fortgeschritten oder metastatisch sind.



ADCT-301 wird bereits beim rezidivierten und refraktären Hodgkin-Lymphom (HL) und beim Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) untersucht. Auf der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) 2018 präsentierte ADC Therapeutics vorläufige Daten zu 113 Patienten, die in der klinischen Phase Ia/Ib-Studie des Unternehmens zu Lymphomen behandelt wurden. Bei HL-Patienten mit einem Durchschnitt von fünf vorherigen Therapielinien und keinen anderen zugelassenen Therapiemöglichkeiten betrug die Gesamtansprechrate bei der Dosis, die für eine Zulassungsstudie der Phase II des Unternehmens in Betracht gezogen wurde, deren Beginn das Unternehmen für 2019 erwartet, 86,5 %, einschließlich einer vollständigen Ansprechrate von 43 %.

Dr. Jay Feingold, Chief Medical Officer und Senior Vice President of Clinical Development bei ADC Therapeutics, sagte: "Wir sind von der Antitumoraktivität von ADCT-301 beim Hodgkin-Lymphom und Non-Hodgkin-Lymphom weiterhin sehr ermutigt. Basierend auf dem immunonkologischen Potenzial von ADCT-301, das in präklinischen Studien nachgewiesen wurde, freuen wir uns zusätzlich darauf, eine klinische Studie zu ADCT-301 bei soliden Tumoren zu starten, um zu sehen, ob wir eine Wirkung erzielen und die Ergebnisse von Patienten mit multiplen, nur schwer zu behandelnden soliden Tumoren verbessern können."

ADCT-301 bei soliden Tumoren

Auf der 33. Jahrestagung der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) präsentierte ADC Therapeutics präklinische Daten, die zeigen, dass eine veränderte Version von ADCT-301 in mehreren Modellen von soliden Tumoren mit infiltrierenden, CD25-positiven regulatorischen T-Zellen (Tregs) sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit einem Checkpoint-Inhibitor eine hochwirksame Antitumoraktivität aufwies.

Dr. Patrick van Berkel, Senior Vice President of Research and Development bei ADC Therapeutics, sagte: "ADCT-301 zielt auf CD25 ab, das auf Tregs exprimiert wird, die die lokale Tumorumgebung infiltrieren. In präklinischen Modellen löste eine Einzeldosis des auf CD25 abzielenden AWK sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit einem Checkpoint-Inhibitor starke und dauerhafte Antitumoraktivität gegen etablierte, solide CD25-negative Tumore mit infiltrierenden Tregs aus. Darüber hinaus entwickelten erneut infizierte Mäuse keine neuen Tumore, was darauf hindeutet, dass der auf CD25 abzielende AWK in der Lage war, eine tumorspezifische schützende Immunität auszulösen."

Die Studie der Phase-Ib zu ADCT-301 bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren sieht sowohl einen Dosiseskalationsabschnitt als auch einen Kohortenerweiterungsabschnitt vor. Der Dosiseskalationsabschnitt dient dazu, eine sichere und verträgliche Dosis und ein Dosierungsschema für ADCT-301 bei diesen Patienten festzulegen. Die ermittelte Dosis und das entsprechende Dosierungsschema werden im Dosiserweiterungsabschnitt untersucht. Etwa 50 Patienten werden in die Studie aufgenommen.

Weitere Informationen zu dieser klinischen Studie der Phase Ib zu soliden Tumoren finden Sie unter www.clinicaltrials.gov (Kennung NCT03621982).

Über ADCT-301

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA ist ein Unternehmen, das im Bereich der Entdeckung und Entwicklung von in der Onkologie angewendeten Medikamenten tätig ist und sich auf die Entwicklung unternehmenseigener Antikörper-Wirkstoff-Konjugate.