Im Vorfeld der CES-Fachmesse stellte Velodyne Lidar, Inc. heute eine zukunftsträchtige Technologie vor, die einen Meilenstein für fortschrittliche Fahrsicherheitssysteme der Zukunft darstellt. Die neuen Produkte stärken die Position von Velodyne als Branchenführer bei der Herstellung hochintelligenter, ultraleistungsfähiger Lidar-Lösungen für Fahrzeugautonomie und Fahrerassistenz.

Velodyne stellte VelaDome vor, eine kompakte, einbettbare Lidar-Methodik, die eine 180° x 180°-Ultraweitwinkelabbildung zur Umgehung naheliegender Objekte liefert. Das Unternehmen präsentierte auch Vella, eine zukunftsweisende Software, die mit einem gerichteten Velarray Lidar-Sensor als integrierte Komponente für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (advanced driver assistance systems, ADAS) ausgestattet ist.

"Mit diesen neuen Produkten deckt das robuste Velodyne-Lösungsportfolio den gesamten Bedarf an Lidar-Systemen für autonomes Fahren und Fahrerassistenz ab", so Anand Gopalan, Ph.D., Chief Technology Officer (CTO) von Velodyne Lidar. "David Hall verwendete Fahrzeug-Software im Jahr 2004 zuerst als Teil der DARPA Challenges zum Leistungsvergleich autonomer Fahrzeuge. In den vergangenen 15 Jahren hat Velodyne unseren Sensoren weitere Intelligenz zugefügt, was der Lidar-Sensorik vielseitige Kapazitäten verlieh, sodass unsere Kunden mehr Objekte erkennen und Autos ihre Umgebung detaillierter wahrnehmen können. Jetzt gehen wir noch weiter. Unsere neue Software, die in enger Zusammenarbeit mit unseren Lidar-Hardware-Experten entwickelt wurde, wird eine nahtlos integrierte ADAS-Lösung ermöglichen, die von unseren Lidar-Sensoren entscheidend unterstützt wird."

Der Lidar-Assistent (Vella): Software zur Revolutionierung der ADAS-Leistung

Velodyne stellte eine bahnbrechende, fortschrittliche Lösung zur Fahrerassistenz vor, die auf seinen gerichteten Velarray-Sensor aufbaut. Bereits bestehenden Ansätzen, die Kameras und Radartechnologie verwenden, weit überlegen, wird diese Lösung derzeit erhältliche, fortschrittliche Funktionalitäten für die Fahrerassistenz revolutionieren, beispielsweise Spurassistenten (LKA), a7utomatische Notbremssysteme (AEB) und adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung (AAGR).

VelaDome: Nahbereichspräzision

Der revolutionäre Rundum-Blickwinkel und die hochdichte Abbildung stellen einen Quantensprung bei der Erkennung von Fußgängern und Radfahrern sowie der Ausleuchtung von toten Winkeln dar. Der kompakte Sensor eignet sich ideal für eine Reihe von Befestigungs- und Gestaltungsoptionen. Unterstützt von der patentierten Velodyne Micro Lidar Array (MLA)-Technologie wurde der VelaDome-Sensor für die Produktion optimiert. Sein Design erfüllt die Standards im Automobilbereich. Wie alle Velodyne Sensoren erhält VelaDome in Nordamerika, Europa und Asien technischen Support der Weltklasse.

Über Velodyne Lidar

Velodyne bietet die intelligentesten und leistungsfähigsten Lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz. Velodyne wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden Lidarsensortechnologien. Im Jahr 2005 erfand David Hall, Gründer und CEO von Velodyne, Echtzeit-Surround-View-Lidarsysteme und revolutionierte damit die Wahrnehmung und Autonomie für Automobil, neue Mobilität, Mapping, Robotik und Sicherheit. Die leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst eine Vielzahl von Sensorlösungen, darunter die kostengünstige Puck, die vielseitige Ultra-Puck, die für die L4-L5-Autonomie perfekte Alpha Puck, die Ultra-Weitwinkellösung VelaDome und die ADAS-optimierte Velarray-Lösung.

