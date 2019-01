In Sachen Claas Relotius darf es längst nicht mehr nur darum gehen, ob hier das Genre "Reportage" irgendwie kontaminiert wurde. Der Fall ist deutlich brisanter, wenn immer mehr Texte des Autors bekannt werden, die sich so oder so mit der Massenzuwanderung ab 2015 beschäftigen, die ein ums andere Mal mittels einer Lügengeschichte die illegale Masseneinwanderung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...