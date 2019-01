BYD hat einen Auftrag zur Lieferung von 64 Elektrobussen aus Medellín, der zweitgrößten Stadt Kolumbiens, erhalten. Die Elektrobusse sollen im Laufe des zweiten Halbjahrs 2019 an den dortigen ÖPNV-Betreiber Metroplús ausgeliefert werden. Mit der Lieferung würde BYD die größte Flotte an Elektrobussen in Kolumbien und die zweitgrößte Flotte innerhalb Lateinamerikas darstellen. Nach den Aufträgen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...