James Watt hat vor 250 Jahren die Dampfmaschine entscheidend verbessert. Damit setzte er einen Kreislauf von Wohlstand und Fortschritt in Gang, der bis heute wirkt. Doch es gibt auch dunkle Seiten.

Keine Darstellung des Erfinders James Watt (1736-1819) hat sich mehr ins kollektive Gedächtnis eingebrannt als die des Jungen, der vor einem offenen Kamin einen Teekessel beobachtet. Der Dampf hebt den Deckel, und Watt hat eine zündende Idee. Er erfindet die Dampfmaschine.

So anschaulich dieses Bild auch ist: Es könnte kaum weiter von der historischen Wahrheit entfernt sein. Der gelernte Instrumentenbauer aus Schottland hat die Dampfmaschine nicht erfunden, sondern entscheidend verbessert. Bis dahin hatten Dampfmaschinen nur einen sehr niedrigen Wirkungsgrad und konnten nur zum Antrieb von Wasserpumpen in Kohleminen verwendet werden.

Das Patent für seine Erfindung erhielt Watt vor genau 250 Jahren - am 5. Januar 1769. Ein Datum, das als Beginn der Industriellen Revolution in die Geschichte einging. Die Beschreibung klingt denkbar nüchtern: "Eine Methode, um den Dampfverbrauch in Dampfmaschinen zu verringern - der separate Kondensator."

Die Idee, dass bahnbrechende Erfindungen wie das Rad, der Buchdruck oder die Dampfmaschine durch einen einzigen genialen Einfall zustande kommen, ist ein Mythos. Dessen ist sich Ben Russell sicher. Der Kurator für Maschinentechnik am Science Museum in London nippt an einem Coffee to go und blickt über den riesigen Eingangsbereich ...

