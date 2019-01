Durch die Übernahme von 75,1% der Tochtergesellschaft elastic.io im Jahr 2017 hat sich mVISE vor allem auch im Produktgeschäft - neben dem Beratungsgeschäft das zweite Standbein - positioniert. elastic.io ist eigenen Angaben zu Folge die erste europäische iPaaS Plattform und bietet für die kommenden Jahre ein deutliches Potenzial. So konnte die Gesellschaft in den vergangenen beiden Jahren (2017 + 2018) den Umsatz jeweils verdoppeln. Der Umsatz dürfte damit nach meinen Schätzungen im vergangenen Jahr bei etwa 1,5 - 2,0 Mio. € gelegen haben. Bereits im September 2017 wurde mit dem israelischen Softwarekonzern Magic Software ein Reseller Vertrag abgeschlossen, im Rahmen dessen Magic Software eine White-Label-Lösung von elastic.io nutzen kann. Außerdem wird die Plattform von der Deutschen Telekom in der Mittelstandsplattform als White-Label-Lösung genutzt. Weitere Partnerschaften bestehen mit seit dem vergangenen Jahr auch mit Riversand, app Direct und COMPEON. Nun wurde am Mittwoch bekannt gegeben, dass die Zusammenarbeit zwischen elastic.io und Magic Software vertieft werden soll. Im Rahmen dessen wird Magic Software der mVISE Tochtergesellschaft bis 2022 ein Research- & Development Budget i.H.v. von >2,5 Mio. € zur Verfügung stellen, um einerseits das Produkt noch besser an die Bedürfnisse der Magic Software Kunden anzupassen und andererseits die Umsatzerlöse dadurch deutlich zu steigern.



