Die Zahlen für die ersten 9 Monate brachten keine Überraschungen. Umsatz und Gewinn lagen in der Nähe der Vorjahreswerte. Für das 3. Quartal musste Novo Nordisk jedoch einen Gewinnrückgang von 7,5% melden. Belastet haben Kosten für den angekündigten Abbau von 1.300 Stellen im Bereich Forschung und Entwicklung. In beiden Sparten gingen die Umsätze zurück, in der Sparte Biopharmazeutika sogar um 6,3% auf 13,1 Mrd dkr. Alle Produkte hatten schlechter abgeschnitten. Das Diabetes-Geschäft schrumpfte ... (Volker Gelfarth)

