AZ ist auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. In den ersten 9 Monaten stieg der Umsatz um 4,2%. Der Gewinn brach dagegen um 34,1% ein. Im Vorjahr profitierte der Konzern allerdings von einem Sonderertrag. Die Umsatzentwicklung belegt, dass der Konzern den Verlust der Patentrechte an früheren Kassenschlagern wie Crestor verdaut hat. Die Nachfrage nach neuen Medikamenten zieht an.

Imfinzi, Tagrisso und Lynparza gegen verschiedene Krebsformen sowie Fasenra gegen Asthma und Farxiga gegen Diabetes ... (Volker Gelfarth)

